На обратной стороне Луны ночи оказались холоднее

Ночи на обратной стороне Луны оказались холоднее, чем на той, которая видна с Земли. Это стало известно благодаря китайскому космическому аппарату «Чанъэ-4», который совершил посадку на естественный спутник Земли 3 января 2019 года.

Как сообщает сайт «N+1» со ссылкой на Китайское национальное космическое агентство, лунная ночь, которая длится две земных недели, началась 13 января. Луноход «Юйту-2» и станция «Чанъэ-4» погрузились на это время в энергосберегающий режим, а 29 января снова возобновили работу.

Все это время от воздействия низких температур аппаратуру предохраняла работа радиоизотопных источников тепла. Оказалось, что температура на обратной поверхности Луны ночью опускалась до минус 190 градусов Цельсия. Это на 17 градусов ниже, минимальных температур, зафиксированных на видимой стороне луны миссией «Аполлон». Ученые предполагают, что такая разница может быть связана с различиями в составе грунта.

Кстати, днем, на солнце температура на Луне достигает 127 градусов Цельсия.

Ранее Пятый канал рассказывал, что хлопковое семя, проросшее на борту космического аппарата «Чанъэ-4», не выдержало лунной ночи и погибло.