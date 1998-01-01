«Сторож увидел горящий щиток»: МЧС о причинах пожара в баптистской церкви под Иркутском

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Ночью 2 февраля в городе Шелехов Иркутской области вспыхнуло здание Церкви Евангельских Христиан-Баптистов.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com

Шелеховская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов сгорела в Иркутской области ночью в субботу, 2 февраля. Видео очевидцы произошедшего опубликовали в социальных сетях. На снятых кадрах видно, как огонь полностью охватил двухэтажное здание.

По словам начальника пресс-службы главного управления МЧС России по Иркутской области Андрея Шутова, сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на пульт дежурных поступило около 3 часов ночи. На момент прибытия сотрудников МЧС, здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Андрей Шутов также добавил, что ночью сторож услышал звук сработавшей сигнализации, а также треск. Когда он спустился в подвал, то увидел, что электрощитовая искрит и охвачена огнем. На момент вызова пожарных, часть дома уже полыхала. Что в этот момент делал сторож, будет устанавливаться в ходе проверки.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 30-этажное здание отеля загорелось в Буэнос-Айресе.

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