В Магадане самолет не смог приземлиться из-за сильного ветра. Видеозапись с авиационным фиаско попала в социальные сети.

Как видно на записи, самолет уже зашел на посадку и почти коснулся земли, как вдруг неожиданно взмыл вверх — пилот не стал рисковать жизнью и здоровьем пассажиров в опасных погодных условиях.

Известно, что борт принадлежит компании S7. Воздушный корабль выполнял перелет из Новосибирска и должен был приземлиться в Магадане 2 февраля в 9:10 утра по местному времени (01:10 по московскому).

По сообщениям находившихся на борту, пилот пытался посадить самолет дважды, но оба раза оканчивались неудачей. В связи с сильным ветром, который мог повлиять на безопасность приземления, было принято решение уйти на запасной аэродром и приземлиться там. Судя по появившимся публикациям в аккаунтах участников перелета, после передислокации посадка прошла успешно.

View this post on Instagram ушли на запасной… A post shared by Sergey Chernogor (@sergeychernogor) on Feb 1, 2019 at 4:46pm PST

Ранее Пятый канал делился рассказом британского пилота о том, в каких местах самолеты чаще всего попадают в турбулентность.