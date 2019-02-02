«Два раза заходил на посадку»: В Магадане самолет не смог сесть из-за ветра — видео

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Пилот предпринял несколько попыток посадить самолет, но погодные условия создавали угрозу слишком жесткой посадки.

В Магадане самолет не смог приземлиться из-за сильного ветра. Видеозапись с авиационным фиаско попала в социальные сети.

Как видно на записи, самолет уже зашел на посадку и почти коснулся земли, как вдруг неожиданно взмыл вверх — пилот не стал рисковать жизнью и здоровьем пассажиров в опасных погодных условиях.

Известно, что борт принадлежит компании S7. Воздушный корабль выполнял перелет из Новосибирска и должен был приземлиться в Магадане 2 февраля в 9:10 утра по местному времени (01:10 по московскому).

По сообщениям находившихся на борту, пилот пытался посадить самолет дважды, но оба раза оканчивались неудачей. В связи с сильным ветром, который мог повлиять на безопасность приземления, было принято решение уйти на запасной аэродром и приземлиться там. Судя по появившимся публикациям в аккаунтах участников перелета, после передислокации посадка прошла успешно.

 
 
 
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ушли на запасной…

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