Британский пилот рассказал, где самолеты чаще всего попадают в турбулентность

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Капитан Кларк объяснил, почему воздушные ухабы регулярно подстерегают авиалайнеры на подлете к некоторым аэропортам.

Фото, видео: Youtube, Global Look Press

Самолет может попасть в турбулентность в любой момент и где угодно, однако в некоторых частях света вероятность налететь на «воздушные ухабы» больше, чем в других местах. Опытный пилот и старший советник по безопасности полетов Британской ассоциации пилотов капитан Стюарт Кларк рассказал The Sun, что часто самолеты попадают в турбулентность вблизи аэропортов Сингапура, Майами, Канкуна, Бангкока, Йоханнесбурга, Гонконга и Мумбаи. Все они расположены практически вдоль экватора, где жара и встречающиеся ветра Северного и Южного полушарий создают грозы.

— Когда вы пересекаете экватор, появляется пояс погоды, называемый зоной межтропической конвергенции. Она сезонно перемещается на север и юг. Эта серия штормов распространяется по всему миру на экваторе, — пояснил Стюарт Кларк.

Другой маршрут, на котором самолеты часто попадают в воздушные ямы, находится над Атлантикой.

— Это из-за реактивного потока в Северной Атлантике. Он приносит погоду в Великобританию с запада и представляет собой высокоскоростную воздушную трубу.

Еще одна область, где может возникнуть турбулентность — это горные хребты, такие как Альпы и Пиренеи. Это вызвано так называемыми «горными волнами», когда потоки ветра ударяют в горы и нарушают воздушный поток вокруг них.

— Вы можете попасть в серьезную турбулентность даже над сравнительно небольшими холмами при сильном ветре, особенно когда они находятся недалеко от аэропортов. Такое, например, часто происходит при подлете к Глазго с востока.

По словам пилота, «воздушные ухабы» безопасны для самолета, а тем, кто пугается, попав в тряску, капитан Кларк советует представить, что вы едете на Range Rover по дороге с выбоинами.

Ранее Пятый канал сообщал, что два бортпроводника пострадали при заходе на посадку в Сургуте, когда самолет попал в зону турбулентности.

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