Британский пилот рассказал, где самолеты чаще всего попадают в турбулентность

Самолет может попасть в турбулентность в любой момент и где угодно, однако в некоторых частях света вероятность налететь на «воздушные ухабы» больше, чем в других местах. Опытный пилот и старший советник по безопасности полетов Британской ассоциации пилотов капитан Стюарт Кларк рассказал The Sun, что часто самолеты попадают в турбулентность вблизи аэропортов Сингапура, Майами, Канкуна, Бангкока, Йоханнесбурга, Гонконга и Мумбаи. Все они расположены практически вдоль экватора, где жара и встречающиеся ветра Северного и Южного полушарий создают грозы.
Другой маршрут, на котором самолеты часто попадают в воздушные ямы, находится над Атлантикой.
Еще одна область, где может возникнуть турбулентность — это горные хребты, такие как Альпы и Пиренеи. Это вызвано так называемыми «горными волнами», когда потоки ветра ударяют в горы и нарушают воздушный поток вокруг них.
По словам пилота, «воздушные ухабы» безопасны для самолета, а тем, кто пугается, попав в тряску, капитан Кларк советует представить, что вы едете на Range Rover по дороге с выбоинами.
Ранее Пятый канал сообщал, что два бортпроводника пострадали при заходе на посадку в Сургуте, когда самолет попал в зону турбулентности.