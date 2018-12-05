Баба Лена или эльфийка? Подписчики спорят о красоте Елены Летучей

Поклонники Елены Летучей устроили настоящую онлайн-войну из-за внешности своего кумира. Поводом для словесных баталий стало видео, на котором Елена позирует без макияжа.

Запись появилась на странице телеведущей в Instagram. В кадре Елена молча улыбается, сидя за столиком на фоне тропических деревьев — сейчас «главная Ревизорро страны» отдыхает на Галапагосских островах. Вид звезды без косметики вызвал неоднозначную реакцию у ее почитателей. Многим показалось, что «натуральная» Елена выглядит не очень хорошо.

— Вы такая старая на самом-то деле.

— Баба Лена…

— Постарела, мать, — уверена одна половина подписчиков.

Второй же половине естественная красота Летучей пришлась по душе.

— Леночка, вы прекрасны! Похожи на красивую эльфийку!

— А вы и без косметики хорошенькая.

— Вы и без косметики красивая, даже очень, — отметили юзеры.

Между придерживающимися разных мнений пользователей в комментариях то и дело разгораются ожесточенные споры о том, что есть естественная красота и как должна выглядеть взрослая женщина. Однако опубликовать мы их не можем по этическим соображениям.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что пользователям не понравился внешний вид еще одной звезды телеэкранов — певицы Ольги Серябкиной.