Избаловала! — Дана Борисова прокомментировала выходки капризной дочери

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Телеведущая рассказала, что ее дочь находится в загородном доме в Подмосковье с дедушкой, а подписчикам в Instagram нагло врет.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @danaborisova_official

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой буквально за несколько часов стала настоящей звездой сети. Полина написала в своем Instagram, что ушла из дома и возвращаться в ближайшее время не собирается. Не стесняясь публичной огласки, девочка сообщила, что ее родная мать — «хитрый и неадекватный человек», от которого давно пора бежать.

Позже выяснилось, что Дана Борисова стала просто жертвой своей капризной дочурки. В надежде прославиться девочка разместила скандальный пост в сети, однако одного не учла: правда рано или поздно вскроется.

В интервью российская журналистка призналась, что сама виновата в плохом воспитании ребенка. Ее кроха «зазвездилась»: привыкла появляться на ТВ-шоу, получать неплохие гонорары, а на попытки родителей хоть как-то ограничить ее свободу она отвечает уловками и манипуляциями. Более того, ни от кого она не сбегала. И пока все думают, что по Москве где-то бродит одинокий ребенок, она спокойно пьет чай в загородном доме у дедушки.

— Она находится у моего папы, у своего дедушки, десять минут назад с ней общалась. Я нахожусь в антинаркотическом лагере. Я не могу с ней сидеть в Подмосковье. Все с ней в порядке, это идет от избалованности. Я решила, что в материальном плане те средства, которые она получала, она не заслужила, также сказала, что не буду деньги класть на телефоны. Тут просто подростковая манипуляция, не обращайте внимания, — поделилась звезда.

Оказалось, это не первый случай, который заставил маму задуматься о смене методов воспитания. Буквально на днях к ведущей поступил звонок из школы: учительница жаловалась на плохую успеваемость и несоответствующее поведение Полины в классе. Заботливой маме пришлось принять меры. Это, конечно, не обрадовало капризную девочку.

- Временно будет ограничена, точнее уже ограничена. Позвонила учительница из школы: проблемы с воспитанием, выражается матами, успеваемость упала в последние две недели. Нормальная реакция: подросток, — рассказала звезда.

Ранее Пятый канал рассказал, как прокомментировала свой уход из дома дочь Даны Борисовой.

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