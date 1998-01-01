Видео: Снежные Петр I и Елизавета появились в Северной столице

В центре Северной столицы появились необычные скульптуры. Инна и Роман Кузьмины создали из снега скульптуры основателя города и великого российского императора Петра I и его дочери Елизаветы Петровны.

Супруги создают шедевры из снега уже несколько лет, а раскрасить их решили впервые. Ирина пояснила в интервью Пятому каналу, что при покраске снег превращается в текстуру аналогичную папье-маше или бумаги. Именно лепкой в основном занимается Роман, а она ему помогает. Единственное, что печалит — эти скульптуры не могут жить вечно.

— В этот раз нам очень повезло с погодой. Надеюсь, недельку, как минимум, скульптуры постоят. Будем выходить, подкрашивать их, улучшать периодически, — надеется Ирина.

И все же поспешить стоит, если кто-то хочет успеть увидеть вживую необычные творения возле гимназии № 209 на улице Восстания. Ближайшую неделю в Петербурге сохранится плюсовая температура.

Ранее Пятый канал рассказывал о ледяной скульптуре легендарного космического корабля «Буран».