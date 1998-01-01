Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась в два раза до 10,5 тысяч квадратов

Киевские пожарные не могут пока справиться с мощным пожаром, который начался в субботу утром, 2 февраля, на левом берегу украинской столицы. К настоящему времени площадь возгорания увеличилась до 10,5 тысяч квадратных метров.

Как видно на кадрах, опубликованных государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, огнем охвачена огромная территория складов на Червотонской улице. Зарево от пожара можно наблюдать с разных концов украинской столицы.

Несмотря на масштаб бедствия, предварительно никто не пострадал. О жертвах также не поступало никакой информации.

Группировка спасателей постоянно увеличивается. На 16.30 по местному времени на месте работало не менее 123 огнеборцев. О причинах произошешего пока не известно.

Ранее Пятый канал сообщал, что дым от пожара распространился не только по улицам Киева, но и спустился в тоннели метро.