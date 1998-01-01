«Злостная неплательщица» счетов за ЖКХ Лолита подбрасывает «дровишки в огонь»

Певица Лолита Милявская экстравагантно присоединилась к ностальгическому флешмобу «Десять лет назад» и опубликовала в Instagram дерзкий для работников сферы ЖКХ видеоролик. В нем артистка рисует себя прежнюю и нынешнюю на обратной стороне неоплаченной квитанции за коммунальные услуги.

Дело в том, что ТСЖ «Большие каменщики» Таганского района Москвы подало в суд на Милявскую в попытке взыскать долг, превышающий, ни много ни мало, 600 тысяч рублей.

Как рассказывал Пятый канал, это не первый случай конфликта певицы с ТСЖ. В 2012 году товарищество «Таганская площадь» потребовало взыскать с Милявской долг в 500 тысяч. По словам самой певицы, она не платила деньги за капремонт намеренно. Тогда суд отклонил иск.