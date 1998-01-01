Скончался легендарный диктор львовского телевидения Роман Лемеха

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Известному телеведущему, отдавшему почти полвека своей профессии, было 77 лет.

Фото: Strana.ua

Легенда украинского телевидения — диктор Роман Лемеха скончался в субботу, 2 февраля, на 78-м году жизни, об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на журналиста Михаила Маслия.

— Для многих украинцев его голос остался эталонным голосом их юности, любви, ежедневных радостей. Его не только любили и уважали, но и считали родным человеком, — написал журналист на своей странице в Facebook.

На львовском телевидении Роман Лемеха проработал почти 50 лет. С 1977 по 2000 годы вел программу «Концерт вiтань». В 1991 году получил звание заслуженного артиста Украины. Со школьной скамьи дружил с известным артистом театра и кино Богданом Ступкой.

Strana.ua

Ранее Пятый канал сообщал, что скончался легендарный диктор Центрального телевидения Евгений Суслов. Заслуженный артист РСФСР ушел из жизни на 81-м году жизни.

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