Скончался легендарный диктор Центрального телевидения Евгений Суслов

Известный российский диктор Центрального телевидения Евгений Суслов скончался в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года. Об этом на своей страничке написала коллега Суслова Алла Данько.

— Сегодня после тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов, — написала Данько.

Сообщается, что известный российский диктор ушел из жизни после продолжительной болезни.

Евгений Суслов известен, как диктор, который 33 года проработал на телевидении. Он вел программу «Время», «Голубые огоньки», военные парады и демонстрации по различным праздникам.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая.