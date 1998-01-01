На Украине собираются строить отношения с Россией с помощью графитовых бомб

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Экс-депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Инна Богословская заявила, что страна должна заняться быстрым производством нового типа оружия.

Фото, видео: © РИА Новости, Пятый канал

Отношения с Россией нужно выстраивать при помощи графитовых бомб, заявила в ходе дебатов в эфире радиостанции «Новое время» экс-депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Инна Богословская. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, создание такого оружия является главным пунктом ее «стратегии».

— Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы (условное наименование боеприпасов, предназначенных для поражения не живой силы противника, а высоковольтного оборудования — прим. ред.) — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях, — заявила Богословская.

Инна Богословская отметила, что согласно ее «плану» украинские предприниматели должны декларировать свои российские бизнес-активы.

Помимо этого, кандидат в президенты Украины полагает, что Незалежная обязана усилить экономические санкции в отношении Кремля.

Ранее Пятый канал сообщал, что группу украинских диверсантов перебросили в Донбасс. Диверсионный отряд прибыл на юг самопровозглашенной ДНР.

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