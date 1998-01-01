На Украине собираются строить отношения с Россией с помощью графитовых бомб

Отношения с Россией нужно выстраивать при помощи графитовых бомб, заявила в ходе дебатов в эфире радиостанции «Новое время» экс-депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Инна Богословская. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам политика, создание такого оружия является главным пунктом ее «стратегии».
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Инна Богословская отметила, что согласно ее «плану» украинские предприниматели должны декларировать свои российские бизнес-активы.
Помимо этого, кандидат в президенты Украины полагает, что Незалежная обязана усилить экономические санкции в отношении Кремля.
Ранее Пятый канал сообщал, что группу украинских диверсантов перебросили в Донбасс. Диверсионный отряд прибыл на юг самопровозглашенной ДНР.