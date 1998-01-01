Принцесса Таиланда экстренно госпитализирована

Принцессу Таиланда Соамсавали срочно госпитализировали. Об этом сообщает издание Bangkok Post. По информации журналистов, у королевской особы произошло кровоизлияние в мозг.

Врачам удалось спасти жизнь 61-летней женщины, однако ей предстоит пройти курс реабилитации, а потому сейчас приостановлены торжественные мероприятия, в которых она должны была участвовать.

О кровоизлиянии в мозг врачам стало известно после того, как Соамсавали обратилась к медикам с жалобами на головную боль и слабость в левой части тела. Компьютерная томография подтвердила опасения врачей.

Соамсавали была первой женой короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. В 1978 году она родила монарху дочь — принцессу Баджракитиябха. В 1991-м году семейный союз распался.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Москве был госпитализирован композитор Вячеслав Овчинников.