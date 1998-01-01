В Москве экстренно госпитализирован композитор Вячеслав Овчинников

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У прославленного российского музыканта случился инсульт.

Фото: Скриншот с YouTube

В российской столице днем в воскресенье, 20 января, был экстренно госпитализирован известный российский композитор Вячеслав Овчинников. По информации Пятого канала, у него произошел инсульт. По предварительным данным, пару дней Вячеславу Александровичу придется провести в больнице, после его отправят на реабилитацию.

Вячеслав Овчинников является автором таких опер, как «Маскарад» и «На заре туманной юности», он сочинил музыку для балетов «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней». Кроме того, ему принадлежат четыре симфонии, нескольких ораторий, сюит и инструментальных пьес. Также он создал музыку к фильмам Довженко «Земля», «Арсенал» и «Звенигора».

Родившийся 29 мая 1936 года в Воронеже Овчинников, окончил Музыкальное училище имени Чайковского. Его наставником в дирижировании был Лео Гинзбург. В 1964 году он стал членом Союза композиторов СССР, а спустя три года вошел в Союз кинематографистов Советского Союза.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что известный певец Марк Тишман попал в аварию во время отпуска в Таиланде.

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