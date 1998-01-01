До четырех увеличилось число жертв аварии с детским автобусом под Калугой

В результате аварии с автобусом в Калужской области погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в региональном МВД.

32 человека обратились за медицинской помощью. Водитель выжил и дает показания в полиции. По предварительной информации, он не справился с управлением на зимней трассе, из-за чего автобус опрокинулся в кювет. Люди оказались зажаты в салоне.

Всего в автобусе находились 47 пассажиров, в том числе 31 ребенок. Дети ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования. Глава Селдственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело о ДТП в центральный аппарат ведомства. На место прибыли министр здравоохранения и губернатор Калужской области.

Ранее Пятый канал публиковал кардры с места аварии.