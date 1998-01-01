Очевидец аварии в Калужской области рассказал Пятому каналу о ДТП с детским автобусом под Калугой.

По словам Антона, сам момент аварии он не видел, а подъехал к месту через несколько минут. Автобус лежал на крыше, мужчина вместе с другими свидетелями инцидента бросились на помощь пострадавшим. Им удалось вытащить из покореженного салона несколько пострадавших. Многие пассажиры оказались заблокированы и зажаты.

Пятый канал

Возможной причиной аварии собеседник назвал обледеневшую дорогу, на которой водитель автобуса потерял управление.

— Там дорога была как зеркало, просто стекло. Вообще ужасная дорога, — отметил Антон.

Ранее в МВД сообщили о семи погибших в аварии с автобусом в Калужской области.