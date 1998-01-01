«Живой Кен» из Бразилии примет участие в «Евровидении» — фото

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Родриго Альвес исполнит песню «Plastic World».

Фото: Instagram @rodrigoalvesuk

Бразильская модель Родриго Альвес по прозвищу «Живой Кен» примет участие в конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Об этом сообщает «Рамблер женский».

Однако при этом отмечается, что петь в рамках конкурса Альвес не будет. Он только откроет мероприятие, а затем исполнит песню «Plastic World» (переделанную из «Barbie Girl» — прим. ред.).

Родриго Альвесу 35 лет. На его счету 60 пластических операций. Как признается сам артист, изначально он хотел переделать только нос, но затем уже не смог остановиться. Десять лет назад Альвес работал телевизионщиком в Лондоне, но сейчас, благодаря нестандартной внешности, большую часть времени мужчина проводит на подиуме.  

Ранее Пятый канал сообщал, что Россию на «Евровидении» 18 мая в израильском Тель-Авиве с вероятностью 99% будет представлять Сергей Лазарев.  

«Живой Кен» из Бразилии примет участие в «Евровидении» — фото

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Instagram @rodrigoalvesuk

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Instagram @rodrigoalvesuk

3/6

Instagram @rodrigoalvesuk

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Instagram @rodrigoalvesuk

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Instagram @rodrigoalvesuk

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Instagram @rodrigoalvesuk

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