Определились победители теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

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Призеров поздравил с успехом и вручил им награды глава города Александр Беглов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Кики Бертенс из Голландии стала победительницей теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который проходил в городе на Неве с 28 января по 3 февраля. В финальном матче она обыграла Донну Векич из Хорватии, со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 27-летняя, она занимает восьмое место в рейтинге WTA.

В парном разряде лучшими стали россиянки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова, которые в финале одержали победу над соотечественницей Анной Калинской и словацкой теннисисткой Викторией Кузьмовой. Полуторачасовой матч завершился со счетом 7:5, 7:5.

Участников и победителей St. Petersburg Ladies Trophy приветствовал глава города Александр Беглов. Он отметил, что турнир проходит в Северной столице уже в четвертый раз и имеет большое значение для города.

— Наши мальчишки и девчонки видя звезд турнира хотят быть такими же как они. Спасибо вам за это большое, — сказал градоначальник.

Он пожелал успехов всем участникам соревнований и вручил кубки победителям.

Женский турнир «LadiesTrophy» состоялся уже в четвертый раз и стал визитной карточкой Санкт-Петербурга. В 2018 году он был признан лучшим в категории WTA Premier. Призовой фонд St. Petersburg Ladies Trophy составляет 757 тысяч 900 долларов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Беглов дал старт Году театра в Санкт-Петербурге.

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