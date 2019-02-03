Названа предварительная причина поломки поезда «Аллегро»

Упавшее дерево, которое повредило линии электропередач, могло стать причиной остановки скоростного поезда «Аллегро», движущегося из Финляндии в Петербург. Об этом сообщается в telegram-канале «Мегаполис».

Как, в свою очередь, сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД, «Аллегро» прибудет в Северную Столицу, но с опозданием, поскольку движение поездов на железнодорожных путях Финляндии сильно осложнили снегопады.

— Задержка будет незначительной — в пределах получаса, — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал, что в остановившемся составе находится много детей. По словам пассажиров, при возникшем ЧП их даже не обеспечили полноценной едой, выдав только батончики. Пятый канал продолжает следить за развитием ситуации.