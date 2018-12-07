YouTube решил избавиться от кнопки «дизлайк»

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Популярный видеохостинг планирует радикально пересмотреть политику борьбы со спамом и накруткой голосов.

Фото: www.globallookpress.com

Пользователи YouTube могут лишиться возможности влиять на рейтинг видеороликов с помощью кнопки «дизлайк». Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Тома Леунга, директора по управлению проектами. По его словам, команда разработчиков изучает варианты с добавлением опций, оставляющих создателям контента право на активацию и деактивацию кнопок оценки.

Руководство сервиса решилось на этот шаг, чтобы ликвидировать возможность спама и спланированного занижения рейтингов. Кроме того, авторы видео получат дополнительный инструмент для обратной связи, если пользователи пройдут опрос прежде чем проголосовать.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в сети разгромили «феминистскую рекламу» Gillette.

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