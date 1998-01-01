Производитель средств для бриться Gillette опубликовал ролик в рамках компании «Мужчина, который может быть лучше», чем вызвал негодование среди мужчин по всему миру.

Социальная реклама, осуждающая сексуальные домогательства и травлю, опубликована на официальном YouTube-канале бренда. За пару суток ее посмотрели почти шесть миллионов раз. Отметку «мне нравится» поставили 123 тысячи зрителей, 410 тысяч поставили «дизлайк».

В ролике демонстрируются сексистские кадры из фильмов, новостные выпуски об очередном харрасменте, а также обыграна ситуация с подростковой травлей. Герои видео повторяют «Мальчики будут мальчиками» и вмешиваются в конфликты, вызванные неподобающим поведением мужчин. По задумке авторов, представители сильного пола должны задуматься над своими поступками, поскольку за ними наблюдают мальчики, которые в будущем станут мужчинами.

Многие отметили в комментариях, что компания считает большинство мужчин безнравственными и склонными к насилию, и пообещали отказаться от продукции Gilette.

Ранее Пятый канал рассказывал о бывшей девушке Криштиану Роналду, которая может стать ключевым свидетелем по делу о домогательствах футболиста.