На Украине наконец-то осознали, что планы по скорому вхождению в состав НАТО и Евросоюза существуют только на словах. Об этом в эфире местного телеканала рассказал экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.
Однако видеть причину неудач в себе — не в духе Незалежной. Даже будучи бывшими, украинские политики продолжают обвинять в провале евроинтеграции кого угодно, кроме руководства собственной страны. Например, страны Запада, которые, по мнению Червоненко, жестоко обманули Киев, бросив его один на один со своими проблемами.
Вероятно, мысль о том, что внутренние проблемы страны решать извне никто не обязан, к правительству Украины не приходила. Особенно, если эти проблемы были созданы руками этого самого правительства. Ведь именно нынешний президент страны, Петр Порошенко, стоял почти пять лет назад во главе Майдана, давшего старт экономическому краху Незалежной.