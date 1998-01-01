Прозрели: На Украине заговорили о «пустых обещаниях» по вхождению в ЕС и НАТО

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Запад обманул Украину, в результате чего страна осталась одна со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко

Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

На Украине наконец-то осознали, что планы по скорому вхождению в состав НАТО и Евросоюза существуют только на словах. Об этом в эфире местного телеканала рассказал экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

— Мы не пошли в ЕвразЭС на восток. Нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро, — цитирует бывшего чиновника ФАН.

Однако видеть причину неудач в себе — не в духе Незалежной. Даже будучи бывшими, украинские политики продолжают обвинять в провале евроинтеграции кого угодно, кроме руководства собственной страны. Например, страны Запада, которые, по мнению Червоненко, жестоко обманули Киев, бросив его один на один со своими проблемами.

— Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами, — сокрушается Червоненко.

Вероятно, мысль о том, что внутренние проблемы страны решать извне никто не обязан, к правительству Украины не приходила. Особенно, если эти проблемы были созданы руками этого самого правительства. Ведь именно нынешний президент страны, Петр Порошенко, стоял почти пять лет назад во главе Майдана, давшего старт экономическому краху Незалежной.

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