Это катастрофа: Азаров не оценил заявлений Порошенко о стабильной экономике

, 10:39 45

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал слова лидера Незалежной о стабильной макрофинансовой экономике и выходе из кризиса.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Экс-премьер Украины Николай Азаров резко осадил Петра Порошенко за его сообщения о стабилизации макрофинансовой экономики страны. Свое мнение об этом заявлении Азаров опубликовал на странице в Facebook.

— Куда двигается Порошенко всем ясно, а вот куда движется Украина — большой вопрос! — убежден он.

Резкой критике бывшего премьер-министра подверглись слова украинского президента о том, что за четыре года страна смогла выйти из состояния, которое Петр Алексеевич красноречиво назвал «в шаге от национальной катастрофы», заявив, что самое тяжелое для Украины осталось позади. Однако экс-премьер считает, что заявления президента Незалежной не соответствуют действительности, сообщает ФАН.

— Макрофинансовой стабилизацией Порошенко считает обвал гривны с 8 гривен за доллар до 28 гривен, безудержный рост цен и тарифов, полную неспособность самостоятельно рассчитываться по долгам! Вообще-то, в мировой экономике такая ситуация называется катастрофой! — возмущен Азаров.

При этом финансовая ситуация на Украине действительно оставляет желать лучшего. За несколько лет после евромайдана в Незалежной в несколько раз сократились пенсия и прожиточный минимум, а вот коммунальные платежи, наоборот, подросли.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

11:15
Блокада Ленинграда: 23 января немцы отступают и несут большие потери в Пушкине и Павловске
11:04
Холодно, но красиво: Ниагарский водопад частично замерз на границе с Канадой
10:51
Загадочные блики в небе над Москвой всполошили жителей столицы — фото
10:42
Александр Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ
10:39
Это катастрофа: Азаров не оценил заявлений Порошенко о стабильной экономике
10:35
Видео: сотрудники ФСБ задержали более 80 нелегальных оружейников
10:26
«Не умею столько пить»: Волочкова написала ответный стих Шнурову
10:24
«Попа-то вываливается»: пользователи раскритиковали новые фото сестры Кардашьян
10:15
«Вас зовут домой, мистер президент!»: Соцсети высмеяли провал возле Белого дома
10:01
Александра Головина заметили нетрезвым во время авиаперелета
9:52
Ученые: глобальное потепление приведет к исчезновению пресной воды
9:39
Израильские контрабандисты ввезли в Японию четыре тонны золота
9:24
Тигр Амур меняет прописку
9:08
«Игора» примет этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках
9:01
Уходи: экс-госсекретарь США попросил Трампа покинуть пост президента
8:52
Раскрыт секрет создания автомобилей марки «Аурус»
8:40
Службам заказов такси хотят запретить устанавливать тарифы на проезд
8:27
«Все искусственно» — подписчики не оценили новый образ Королевой
8:15
Электроплита станет роскошью? Детали изменения тарифов на электроэнергию в РФ
8:01
Обойдется: Дональду Трампу законодательно запретили выводить страну из НАТО

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

19 января

«Жмот!»: Украинцы смеются над Порошенко, подарившем сельским хоккеистам клюшки вместо коньков

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама