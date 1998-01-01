Это катастрофа: Азаров не оценил заявлений Порошенко о стабильной экономике

Экс-премьер Украины Николай Азаров резко осадил Петра Порошенко за его сообщения о стабилизации макрофинансовой экономики страны. Свое мнение об этом заявлении Азаров опубликовал на странице в Facebook.

— Куда двигается Порошенко всем ясно, а вот куда движется Украина — большой вопрос! — убежден он.

Резкой критике бывшего премьер-министра подверглись слова украинского президента о том, что за четыре года страна смогла выйти из состояния, которое Петр Алексеевич красноречиво назвал «в шаге от национальной катастрофы», заявив, что самое тяжелое для Украины осталось позади. Однако экс-премьер считает, что заявления президента Незалежной не соответствуют действительности, сообщает ФАН.

— Макрофинансовой стабилизацией Порошенко считает обвал гривны с 8 гривен за доллар до 28 гривен, безудержный рост цен и тарифов, полную неспособность самостоятельно рассчитываться по долгам! Вообще-то, в мировой экономике такая ситуация называется катастрофой! — возмущен Азаров.

При этом финансовая ситуация на Украине действительно оставляет желать лучшего. За несколько лет после евромайдана в Незалежной в несколько раз сократились пенсия и прожиточный минимум, а вот коммунальные платежи, наоборот, подросли.