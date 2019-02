Видео: первые огневые испытания двигателя для космического корабля Илона Маска

Компания Илона Маска Space X провела первые испытания двигателя своего будущего космического корабля. О прохождении огневых тестов на своей странице в Twitter сообщил сам Маск.

— Первый запуск двигателя полета Starship Raptor! Так горжусь отличной работой команды Space X, — написал он.

К записи Илон прикрепил две видеозаписи с испытаний. Оба ролика демонстрируют зрителю огненную струю, которую отбрасывает Raptor во время работы. Судя по восторженному тексту и гордо продемонстрированным кадрам, испытания двигателя для Starship прошли успешно. Подписчики Маска разделили его положительные эмоции.

— У Илона есть уникальный мозг. В этом дело.

— Это сумасшествие — думать о том, что это тот самый двигатель, который доставит нас на Марс! — восхищенно отозвались юзеры.

