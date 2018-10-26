Видео: первые огневые испытания двигателя для космического корабля Илона Маска

, 8:35 Видео 249

Записи с тестовой площадки в социальных сетях опубликовал сам Маск.

Фото, видео: Twitter @elonmusk

Компания Илона Маска Space X провела первые испытания двигателя своего будущего космического корабля. О прохождении огневых тестов на своей странице в Twitter сообщил сам Маск.

— Первый запуск двигателя полета Starship Raptor! Так горжусь отличной работой команды Space X, — написал он.

К записи Илон прикрепил две видеозаписи с испытаний. Оба ролика демонстрируют зрителю огненную струю, которую отбрасывает Raptor во время работы. Судя по восторженному тексту и гордо продемонстрированным кадрам, испытания двигателя для Starship прошли успешно. Подписчики Маска разделили его положительные эмоции.

— У Илона есть уникальный мозг. В этом дело.

— Это сумасшествие — думать о том, что это тот самый двигатель, который доставит нас на Марс! — восхищенно отозвались юзеры.

Кое-кто из пользователей даже пошутил на тему того, что разработки Space X выходят за привычные грани возможного. Изобретение сравнили со сверхспособностями Мстителей, Нянкэтом и даже драконом.

Хотя двигатель для инновационной идеи Илона Маска и пришелся большинству по душе, сам звездолет до сих пор имеет спорную оценку. Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Starship высмеяли в сети за ретро-стиль.

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