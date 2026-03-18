«Граждане-уголовнички, приступим к делу»: как снимали фильм «Место встречи изменить нельзя»

Многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» создавали на основе романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» и реальной истории банды, занимавшейся грабежами, разбоями и убийствами.

Он должен был стать чем-то вроде подарка милиционерам к их профессиональному празднику, но стал любимым сериалом граждан всех должностей и квалификаций. Ведь те пять вечеров, когда его показывали, в СССР был зафиксирован рекордный минимум преступлений.

«Ну-с, дорогие граждане-уголовнички, приступим к делу!» — утверждение сценария

Фото: Кадр из к/ф «Место встречи изменить нельзя», реж. Станислав Говорухин, 1979 г.

Режиссером картины стал Станислав Говорухин — ему пришлось не один день уговаривать чиновников разрешить снимать сериал о преступниках, аморальных советских гражданах и девушках «с низкой социальной ответственностью».

В итоге он своего добился, работа над кино началась 10 мая 1978 года. Отвоеванное разрешение на съемки режиссер хотел отработать по полной. Он так стремился к максимальной достоверности, так хотел правдиво показать послевоенную Москву, что в итоге рассорился с авторами сценария.

Его писали Вайнеры, по роману которых и родился фильм «Место встречи изменить нельзя», и они активно пытались навязать режиссеру свою точку зрения, в том числе по актерскому составу.

Ссора дошла до такой степени, что братья отказались указывать свои имена в финальных титрах. Вместо них появился некий «Станислав Константинов» (многие считают, что это была отсылка к Станиславскому). Однако после успеха фильма Вайнеры все же решили вернуть свои имена в список создателей.

«Спрос, он в нашем деле дорого стоит» — подбор актеров

Роль Жеглова изначально «застолбил» Владимир Высоцкий — он прямо с этими словами и пришел к писателям, когда роман «Эра милосердия» только вышел. На удивление Вайнеров, актер заявил, что так, как он, никто Жеглова сыграть не сможет.

В книге милиционер был статным, плечистым и высоким, но ради Высоцкого образ изменили.

Вообще Высоцкий не просто сыграл в «Месте встречи изменить нельзя», он буквально вложился в его создание. Например, очень своевременно предложил на роль Фокса Александра Белявского. Режиссер уже утвердил тогда Бориса Химичева, но в самом начале съемок стало понятно, что амплуа актера не вписывается под атмосферу послевоенного времени.

Белявский в тот момент как раз собирался отдыхать на только что купленной даче, но, получив телеграмму и узнав каст, быстро сменил планы. Кроме того, по рекомендации Высоцкого в фильме появились Виктор Павлов и Всеволод Абдулов.

А вот попытка пригласить свою жену Марину Влади на роль Вари Синичкиной провалилась: худсовет отклонил эту идею, решив, что иностранная актриса не похожа на обычную советскую девушку.

На роль Шарапова пробовались многие артисты: Евгений Герасимов и Сергей Иванов, Александр Курепов. В итоге выбор пал на Владимира Конкина, хотя он не нравился сценаристам — в романе герой выглядел совсем иначе — и в актерском коллективе не прижился.

Есть версия, что снимать его просила партия: актер, дескать, недавно хорошо сыграл в фильме «Как закалялась сталь», неплохо было бы его и в «сомнительном» милицейском сериале увидеть.

«Кабаки и бабы доведут до цугундера» — локации съемок

Съемки фильма проходили в Москве и Одессе. Режиссер и съемочная группа стремились воссоздать атмосферу послевоенной столицы, и для этого пришлось тщательно подбирать локации.

Когда оперативники в первой серии мчатся на вызов в ограбленный магазин, в кадре мелькает Яуза и окрестности Яузского бульвара. Продуктовый магазин, о котором Жеглов впоследствии произнесет слова «Место встречи изменить нельзя», действительно существовал — в доме 1/5 на Серебрянической набережной.

Однако сам вход в подвал, откуда по команде вылезали члены банды, целиком бутафорский. Художники сконструировали специальный короб с высоким порогом и дверью-люком. В этой тесной коробке, скрытые от глаз зрителей, прятались Армен Джигарханян (Горбатый), Александр Абдулов (Жженый), Иван Бортник (Промокашка) и Виктор Павлов (Левченко).

В сцене задержания Маньки-Облигации виден плавучий ресторан «Прибой» у Якиманской набережной, а в эпизоде подготовки к аресту Ручечника и его сообщницы Волокушиной — Большой театр. Но снимали его не с роскошного парадного фасада, а сбоку, со стороны улицы Петровки.

Охота на Фокса в фильме разворачивалась в ресторане «Астория», а в реальности снималась в гостинице «Центральная» на Тверской улице. Благодаря киноленте можно рассмотреть старинную кладку пола, лепнину и раритетную мебель зала. А дальше забавно: Фокс выпрыгивает в окно «Центральной», а оказывается на Малой Полянке в Замоскворечье.

Часть съемок проходила в Одессе, но там в основном работали над павильонными сценами. Среди самых известных эпизодов оттуда — сцена в бильярдной.

«Поменять на мыло шило, шило — на стамеску» — как милиция цензурировала фильм

Несмотря на разрешение на съемки, весь процесс проходил под пристальным контролем Министерства внутренних дел. Заместитель министра МВД СССР генерал-лейтенант Константин Никитин и начальник штаба МВД СССР Вадим Самохвалов, ознакомившись со сценарием, потребовали убрать из речи милиционеров воровской жаргон.

«Наше телевидение требовало резко:

Выбросить слова «легавый», «мусор» или «мент»,

Поменять на мыло шило, шило — на стамеску.

А ворье переиначить в «чуждый элемент»», — написал потом Высоцкий.

Сам Станислав Говорухин, конечно, Никитину за ограничения благодарен не был, но считал его «мужиком хорошим».

Перед сдачей фильма консультант умер. С того момента, чтобы отстоять многие сцены, Говорухин все «валил» на бедного покойного. Так что Никитин и после смерти оказался на стороне создателей «Место встречи изменить нельзя».

Фильм не сразу пропустили на ТВ. Члены принимающей комиссии переживали, что после просмотра весь Советский Союз неделю будет говорить о ворах и девушках легкого поведения. Потом все-таки выпустили в эфир, причем приурочили премьеру ко Дню милиции. Первую серию показали 11 ноября 1979 года по Первой программе.

Станислав Говорухин в те дни находился в Севастополе и своими глазами видел эффект, который произвел фильм. Во время трансляций серий общественный транспорт курсировал полупустым, а позже стало известно, что за этот период еще и резко упал уровень уличной преступности и расход коммунальной воды — все замирали у экранов.