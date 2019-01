«Ретрофутуристично»: Корабль Starship высмеяли за сходство с моделью 1950 года

Генеральный директор SpaceX Илон Маск выложил в Twitter снимок второй ступени ракеты-носителя Starship («Звездолет») для суборбитального полета.

Она снабжена семью двигателями Raptor и предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту с возможностью последующего возвращения и запуска. Высота Starship достигает 55 метров, диаметр составляет девять метров.

— Только что завершили установку ракеты Starship, это реальное изображение, не прототип. Она предназначена для суборбитальных тестов на вертикальные взлет и посадку. Орбитальная версия выше, имеет более толстые стенки (не помнутся) и плавно изогнутую носовую часть, — подписал он фотографию, сделанную на космодроме SpaceX в штате Техас.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz