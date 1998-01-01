«Ретрофутуристично»: Корабль Starship высмеяли за сходство с моделью 1950 года

Генеральный директор SpaceX Илон Маск выложил в Twitter снимок второй ступени ракеты-носителя Starship («Звездолет») для суборбитального полета.

Она снабжена семью двигателями Raptor и предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту с возможностью последующего возвращения и запуска. Высота Starship достигает 55 метров, диаметр составляет девять метров.

— Только что завершили установку ракеты Starship, это реальное изображение, не прототип. Она предназначена для суборбитальных тестов на вертикальные взлет и посадку. Орбитальная версия выше, имеет более толстые стенки (не помнутся) и плавно изогнутую носовую часть, — подписал он фотографию, сделанную на космодроме SpaceX в штате Техас.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz — Elon Musk (@elonmusk) 11 января 2019 г.

Однако далеко не все подписчики Маска восхитились его творением. Кто-то назвал его сумасшедшим, кто-то попросил сообщить, если гендиректор компании встретит в космическом полете пришельцев.

Но большинство комментариев сводится к единому мнению — это ремейк американского космического аппарата 1950 года.

— 69 лет прошло и это то, что вы смогли создать после невероятных технологических достижений, которые сделало человечество? Нет уж, я такое не куплю, — недоумевает один из подписчиков Маска.

— Модель 1950-го года выглядит более надежной, — иронизирует другой.

— Это так ретрофутуристично. Рулите ракетой осторожно, — советует третий.

— Вообще-то смахивает на китайскую ракету, но раз это никого не волнует, просто оставлю это здесь, — констатирует еще один комментатор.

Ранее Маск опубликовал фото первой ступени Starship. Как рассказывал Пятый канал, и тот снимок пользователи интернета восприняли с юмором и даже сарказмом: многие шутили, что корабль похож на елку, а один из подписчиков попросил у Маска точные размеры, чтобы, опираясь на мерки, сделать макет космического аппарата для косплея.