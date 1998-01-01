Сервис «Яндекс. Такси» стал наказывать водителей-нарушителей

Система «Яндекс. Такси» начала бороться с водителями-лихачами, которые чаще всего и становятся виновниками ДТП. Компания установила на автомобилях систему GPS. Она самостоятельно вычисляет скорость и сопоставляет ее с допустимой на данном участке трассы. Если реальная скорость на 20 километров в час больше разрешенной, приложение уведомляет об этом водителя. После нескольких подобных предупреждений у него пропадает возможность брать новые заказы. Об этом сообщает телеканал «360».

Обновленная технология работает в течение двух месяцев и, как выяснилось, уже дает результаты. 92%, водителей, которые постоянно превышали скорость, после первых предупреждений исправились, 6% таксистов после блокировки перестали нарушать ПДД, около 1% водителей были навсегда исключены из системы.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России изменятся габариты дорожных знаков. Минимально допустимый размер дорожных указателей снижен до 40×40 сантиметров, а в ряде случаев и до 35×35.