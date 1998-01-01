Германия предложила России разместить пусковые комплексы для ракет 9М729 за Уралом, чтобы радиус их действия не доставал до Европы. В Бундестаге считают, что так можно спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Впрочем, в Кремле позицию по этому вопросу обозначили четко — никаких уступок и заигрываний перед Вашингтоном, который первым сделал очередной шаг к гонке вооружений, не будет. Президент Владимир Путин повторил — Россия строго соблюдает свои обязательства по договору, а на все попытки расшатать ситуацию будет реагировать жестко. О будущем и настоящем ДРСМД — в сюжете Виктора Синеока.

Ранее Пятый канал сообщал, как сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложении ФРГ перенести ракеты за Урал.