Ложные слухи: Здоровье Элины Быстрицкой в полном порядке

Российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая в полном порядке. Об этом РИА Новости сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. Руководитель подчеркнула, что за здоровьем ее коллеги следят медики. Она отметила, что чувствовать недомогание в 91 год вполне нормально, но никаких тяжелых диагнозов, как пишут в прессе, у народной артистки нет.

Ранее о состоянии Элины Быстрицкой рассказала Софья Шегельман. Сестра актрисы заявила, что ее родственница перестала видеть и слышать, а во всех ее бедах обвинила продюсера артистки Ксению Рубцову, которая якобы обокрала пожилую женщину.

Ранее Пятый канал сообщал, что Элина Быстрицкая обратилась к врачам за помощью из-за болей в сердце.