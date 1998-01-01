Советской и российской актрисе театра и кино Элине Быстрицкой потребовалась помощь медиков. Звезда фильма «Тихий Дон» пожаловалась врачам на тянущую боль в груди и плохое зрение. О самочувствии своей родственницы рассказала Софья Шегельман, которая примчалась из Израиля, чтобы оказать должный уход сестре. В эфире программы «Ты не поверишь» впервые за долгое время стало известно обо всех бедах Быстрицкой. Выяснилось, что артистка перестала что-либо видеть и совершенно потеряла способность двигаться.

— Открыто уголовное дело, эта особа свое получит. Элине плохо, она лежит, не ходит вообще, не видит, у нее тяжелая катаракта. Выяснилось, что у нее украли еще и загранпаспорт, но это уже неважно, я не смогу ее увезти, потому что она уже не перенесет дороги, — передает слова Шегельман Starhit.

Софья уверена: виновница всех бед — экс-продюсер артистки Ксения Рубцова. Девушка посягала на наследство больной и постепенно обворовывала ее дом, пока та лежала на кровати, практически не двигаясь. Бывшего директора Быстрицкой уличили в краже крупной суммы денег. Вместо того чтобы заботиться о пожилой женщине, она набивала свой карман.

Ранее Пятый канал сообщал, что Элина Быстрицкая обратилась к врачам за помощью из-за болей в сердце.