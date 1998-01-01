Элина Быстрицкая обратилась к врачам за помощью из-за болей в сердце

Советской и российской актрисе театра и кино Элине Быстрицкой потребовалась помощь медиков. Как стало известно Пятому каналу, поводом для обращения к медикам стали боли в сердце, которые начали беспокоить знаменитую артистку.

Обследование показало, что у Быстрицкой повысилось артериальное давление. 90-летней актрисе предложили лечь в больницу, однако Быстрицкая от госпитализации отказалась. В настоящее время артистка находится дома.

Ранее Пятый канал сообщал, что в двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко с сильными болями в спине попал в нейрохирургическое отделение одной из московских клиник.