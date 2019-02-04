Военные НАТО могли взорвать токсичные торпеды в Северном море рядом с территориальными водами России 1 февраля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СМИ Норвегии.

Отмечается, что изначально торпеды с опасным веществом находились на затонувшем еще в 2018 году норвежском фрегате Helge Ingstad. Оставлять боеприпасы на дне военные сочли опасным, поэтому был отдан приказ об их уничтожении.

— Токсичные элементы от боеприпасов попали в открытое море и могли загрязнить акватории России и Норвегии , — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал, что при столкновении фрегата Helge Ingstad и танкера Sola TS во время учений НАТО у берегов Норвегии в ноябре 2018 года пострадали восемь моряков.