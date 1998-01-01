По данным Росстата, ВВП в России в 2018 году показал рекордный за шесть лет рост

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Рост валового внутреннего продукта России превысил прогнозы Минэкономразвития и Центробанка.

Фото: www.globallookpress.com

Рост валового внутреннего продукта России в 2018 году оказался рекордным за последние шесть лет — с 2012 года, когда он увеличился на 3,7%. Это следует из опубликованных в понедельник, 4 февраля, данных Росстата. Сообщается, что ВВП вырос в прошлом году в стране на 2,3%. Что выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка, которые составляли от 1,5% до 2%.

Как сообщает «Экономика сегодня», объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил 103 626,2 миллиарда рублей. А индекс физического объема ВВП относительно показателей 2017 года составил 102,3%. Отмечается также, что индекс-дефлятор ВВП за прошлый год по отношению к ценам в 2017 году составил 110%.

Как ранее сообщал Пятый канал, Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года заявил, что по объему ВВП Россия вполне может и должна занять пятое место в мире.

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