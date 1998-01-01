Путин: Россия должна стать пятой экономикой в мире

Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о состоянии экономики на большой пресс-конференции в Москве. Глава государства убежден, что Россия может стать пятое место по объему ВВП в мире и «войти в другую лигу качества экономики». По словам Путина, перед правительством стоит задача «изменить структуру экономики, придать ей инновационный характер». Президент уточнил, что именно на это нацелены госпроекты, в которые вкладываются огромные средства.

— Если это (Прим.ред. инновационный прорыв экономики) произойдет, то и темпы роста увеличатся, и появятся возможности для развития, — сказал российский лидер.

Подвижки в вопросе развития экономики уже есть. Путин рассказал, что за 10 месяцев 2018 года ВВП страны вырос на 1,7%.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.