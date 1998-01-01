Видео: Шац отправил супругу Лазареву в испанскую «ссылку»

Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац якобы затравил супругу Татьяну Лазареву и довел ее до неадекватного состояния, пишут Дни.ру.
Последние годы, сообщает издание, шоумен перестал скрывать связи с молодыми спутницами, а свою благоверную против ее воли отправил в испанскую «ссылку» вместе с 11-летней дочерью Тоней.
Шац якобы не дает Татьяне работать и общаться с подругами. Кроме того сообщается, что Лазарева ограничена в финансах — ее ежемесячное довольство от супруга составляет всего 1500 евро.
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Сам шоумен продолжает жить в Москве. Татьяна же до сих пор считает Михаила самым близким человеком и рассчитывает вернуться в российскую столицу.
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