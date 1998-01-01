Видео: Шац отправил супругу Лазареву в испанскую «ссылку»

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Стали известны подробности любовной драмы в семье телеведущих.

Фото, видео: instagram @lazareva_tatka

Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац якобы затравил супругу Татьяну Лазареву и довел ее до неадекватного состояния, пишут Дни.ру.

Последние годы, сообщает издание, шоумен перестал скрывать связи с молодыми спутницами, а свою благоверную против ее воли отправил в испанскую «ссылку» вместе с 11-летней дочерью Тоней.

Шац якобы не дает Татьяне работать и общаться с подругами. Кроме того сообщается, что Лазарева ограничена в финансах — ее ежемесячное довольство от супруга составляет всего 1500 евро.

— Он отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед — сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший родную жену в испанскую ссылку, — пишет Telegram-канал «Небожена» со ссылкой на друзей пары.

Сам шоумен продолжает жить в Москве. Татьяна же до сих пор считает Михаила самым близким человеком и рассчитывает вернуться в российскую столицу.

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