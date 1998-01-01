Экстремальная педагогика: Зачем петербуржцы «жонглировали» своим ребенком в Малайзии

, 6:15 Репортаж 171

Россиян арестовали в Куала-Лумпуре после того, как они устроили представление с младенцем на улице.

Фото, видео: Пятый канал

В Малайзии за жестокое обращение с ребенком задержаны двое россиян. Супруги из Петербурга в буквальном смысле слова «жонглировали» своим малышом на потребу публики, да еще брали за такие уличные представления деньги.

На кадрах, записанных жителями малазийской столицы, видно, как мужчина более минуты вращает маленького ребенка вокруг себя, а затем начинает его подкидывать, совершенно не обращая внимания на то, что младенец плачет

Где грань между здравым смыслом и педагогическими экспериментами? Подробности смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как турист прыгнул в воду с одиннадцатого этажа круизного лайнера.

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