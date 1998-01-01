Видео: Турист прыгнул в воду с одиннадцатого этажа круизного лайнера

, 16:13 Видео 78

Прыжок в воду не нанес серьезных повреждений экстремалу, однако вместе со своей компанией он больше никогда не сможет попасть на борт американского судна.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @naydev91

27-летний житель США Ник Найдев во время путешествия на круизном лайнере прыгнул в воду с одиннадцатого этажа американского судна. Свой экстремальный трюк он опубликовал на странице Instagram.

Когда американец прыгнул за борт, лайнер уже пришвартовался в Нассау, на Багамских островах. Друзья засняли бесстрашный прыжок и выложили в соцсеть. За короткое время ролик набрал почти 300 тысяч просмотров и четыре тысячи комментариев. Многие пользователи осудили Ника и сочли его сумасшедшим, однако другие поддержали неординарную идею соотечественника.

После того, как герой оказался в воде, местная полиция подплыла к нему на лодке и доставила на судно, чтобы он смог забрать свои вещи. Затем Ника отправили домой за свой счет.

К счастью, в ходе прыжка американец не получил никаких телесных повреждений. Однако наказание все-таки последовало: теперь вместе со своими друзьями он больше никогда не сможет воспользоваться услугами круизной компании.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в центре Москвы над Тверской площадью канатоходец прошел по натянутой веревке на высоте десятков метров.

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