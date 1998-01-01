Порошенко заявил, что не допустит российских наблюдателей на выборы президента Незалежной

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Действующий глава государства Украины сообщил о соответствующем приказе, который намерен отдать пограничникам.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении не допустить на выборы главы государства Незалежной российских наблюдателей, передает ТАСС.

В эфире телеканала ICTV он заявил, что отдаст соответствующий приказ Государственной пограничной службе. Речь и идет о россиянах, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков предостерег кандидатов в президенты от попыток посягнуть на государственность в пылу политической борьбы и завил о недопустимости нового майдана.

4 февраля на Украине завершился прием документов кандидатов в президенты. ЦИК Незалежной зарегистрировал 28 претендентов на пост главы государства.

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