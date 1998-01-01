Порошенко заявил, что не допустит российских наблюдателей на выборы президента Незалежной

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении не допустить на выборы главы государства Незалежной российских наблюдателей, передает ТАСС.

В эфире телеканала ICTV он заявил, что отдаст соответствующий приказ Государственной пограничной службе. Речь и идет о россиянах, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков предостерег кандидатов в президенты от попыток посягнуть на государственность в пылу политической борьбы и завил о недопустимости нового майдана.

4 февраля на Украине завершился прием документов кандидатов в президенты. ЦИК Незалежной зарегистрировал 28 претендентов на пост главы государства.