Прием документов от кандидатов в президенты завершился на Украине

Завершился прием документов от кандидатов в президенты Незалежной. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины, передает «Интерфакс».

Сообщается, что число желающих поучаствовать в президентской гонке Незалежной, составило 83 человека. Именно столько заявлений было подано в комиссию. Однако только 28 из них были одобрены, 22 не приняли по разным причинам и 33 — находились на рассмотрении.

Одной из самых распространенных причин отказа в участии было нежелание вносить вносить предусмотренный законом денежный залог в размере 2,5 миллиона гривен (в долларах составляет порядка 90 тысяч). Дело в том, что возврат залога возможен лишь в случае победы кандидата или допуска во второй тур.

Сообщается, что члены комиссии продолжат рассмотрение заявок до 8 февраля. Окончательный список появится 9 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал, что выборы президента Украины пройдут 31 марта. По последним данным, ровно за два месяца до этого события около половины украинцев заявили, что не проголосуют за Порошенко ни при каких обстоятельствах.