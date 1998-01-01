Google по просьбе ЦБ РФ удалил незаконные финансовые приложения

Компания Google при взаимодействии с Банком России удалила два приложения, с помощью которого форекс-дилеры проводили нелегальные операции на территории России. Об этом РИА Новости рассказал Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка России (ЦБ РФ).

Он рассказал, что в 2018 году ЦБ направило письма Apple Inc и Google LLC с предложением о сотрудничестве. В послании была просьба об удалении приложений, посредством которых осуществляется незаконная деятельность.

— Они выразили готовность к сотрудничеству, а Google LLC даже уже удалило два таких приложения. Мы надеемся, что взаимодействие продолжится, — отметил глава департамента Валерий Лях.

Ранее Пятый канал рассказывал, что программное расширение, перехватывающее платежные данные пользователей банковских карт Visa, Mastercard и других систем обнаружено в интернет-браузере Google Chrome,