Видео: В греческой таверне прогремел взрыв

В греческой таверне на набережной города Каламата на юге Пелопоннеса прогремел взрыв. По информации РИА Новости, взорвался баллон с газом. В результате происшествия, по словам очевидцев, погибли и пострадали люди.

Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел в субботу, 2 февраля, около 21 часа по местному времени, когда в заведении находились десятки посетителей и персонал.

Представители экстренных служб сообщают, что ранения различной степени тяжести получили как минимум три человека, они были доставлены в больницу. Вероятнее всего, погибли три человека: владелец заведения и два сотрудника. Обстоятельства происшествия уточняются.

Сообщается, что в Греции зимой баллоны с газом используют для обогрева помещений в общественных заведениях.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в небе над западной частью Кубы прогремел взрыв.