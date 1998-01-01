Видео: фельдшер обходит больных в двух поселках пешком

Десятки километров пешком, невзирая на погоду — такие рабочие будни у фельдшера в Челябинской области. Женщина оказывает медицинскую помощь жителям сразу двух поселков, только экстренно прибыть на вызов врач не может.

Дорога до пациента порой занимает несколько часов, а служебный транспорт не положен. В лучшем случае, до больного может подбросить попутка. О медицине на собственном энтузиазме в видеосюжете рассказывает Александр Сиротин.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге пьяный мужчина напал на сотрудника «скорой».