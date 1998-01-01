Пьяный мужчина напал на врача «скорой» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина напал на сотрудника «скорой помощи», сообщает сайт KP.RU. По предварительным данным, дебошир вызвал врача своей жене, но, когда открыл дверь, то отказался пускать их в квартиру, а затем и вовсе ударил одного из докторов в лицо. Возможно, причиной неадекватного поведения стала доза алкоголя.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербург отмечает, что ЧП произошло в Василеостровском районе, на улице Гаванская. Правоохранители подтверждают тот факт, что мужчина был пьян. Сейчас ведется доследственная проверка, нападавший дает показания. К слову, задерживать дебошира не стали.

Пострадавшему доктору не потребовалась госпитализация, обошлось без серьезных травм.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как машина участкового заблокировала «скорую».