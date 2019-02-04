В Кузбассе все же подтвердились случаи голодных обмороков у школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын и специально созданная комиссия из местных чиновников все же выявили случаи падения школьников в голодные обмороки, передает телеканал РЕН.

В частности, в селе Пашково в Яшкинском районе области медработник подтвердила, что в школе имели место быть три случая падения детей в обмороки. Однако эти факты не были зарегистрированы, расследования по ним не проводились. Более того, в ходе проверки выяснилось, что вода в этой школе непригодна для питья, в полу дыры, обветшавшие стены осыпаются, а электроплиты в пищеблоке постоянно включены для обогрева помещения.

Также выявлены нарушения в школе поселка Рассвет Топкинского района, где учеников и вовсе поделили на «касты»: тех, кто оплачивает питание, и тех, кто этого себе позволить не может.

В поселке Барзас города Березовский в школе лишь 89 из 216 детей получают питание, при чем в ней вообще отсутствует медработник.

По итогам инспекции Кислицын изложил все факты в официальном письме губернатору области Сергею Цивилеву. При этом омбудсмен отметил, что у него сложилось впечатление — сопровождающие его в поездке по региону чиновники приняли сторону местных администраций и школ, и если не пытались скрыть эти вопиющие факты, то старались их как-то сгладить. В связи с этим уполномоченный предложил пригласить столичных представителей соответствующих ведомств — Роспотребнадзора, Росздравнадзора, прокуратуры, а также Общероссийского народного фронта.

Кислицын забил тревогу по поводу питания в школах в январе, после чего Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в областную прокуратуру с просьбой проверить информацию о случаях голодных обмороков среди учащихся. В свою очередь, активисты ОНФ провели выборочную проверку школ, но подтверждений этим сообщениям не нашли.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему школьное питание в России имеет дурную славу и когда ждать перемен.