«Северсталь» и Tenaris договорились о строительстве завода в Сургуте

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Российская сталелитейная компания и итальянский поставщик труб планируют организовать производство изделий для нужд нефтедобывающей промышленности.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

«Северсталь» и Tenaris заключили соглашение о строительстве нового завода в Сургуте. Доля российской компании в проекте составила 51%, а итальянского партнера — 49%. Размер инвестиций оценивается в 240 миллионов долларов.

По словам главы «Северстали» Алексея Мордашова, совместное предприятие даст нефтегазовому рынку «высокотехнологичную трубную продукцию высшего качества, а также набор кастомизированных инновационных сервисов». Расположение объекта обусловлено географической близостью к центрам добычи основных игроков нефтегазового рынка. Это, в свою очередь, обеспечит эффективность затрат как для клиентов, так и для поставщиков.

Завода планируется построить в течение двух лет. Ожидается, что выпуск продукции составит около 300 тысяч тонн в год.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Приморье приступили к серийному производству танкеров класса «Афрамакс».

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