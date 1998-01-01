«Северсталь» и Tenaris договорились о строительстве завода в Сургуте

«Северсталь» и Tenaris заключили соглашение о строительстве нового завода в Сургуте. Доля российской компании в проекте составила 51%, а итальянского партнера — 49%. Размер инвестиций оценивается в 240 миллионов долларов.
По словам главы «Северстали» Алексея Мордашова, совместное предприятие даст
Завода планируется построить в течение двух лет. Ожидается, что выпуск продукции составит около 300 тысяч тонн в год.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Приморье приступили к серийному производству танкеров класса «Афрамакс».