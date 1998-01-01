«Северсталь» и Tenaris договорились о строительстве завода в Сургуте

«Северсталь» и Tenaris заключили соглашение о строительстве нового завода в Сургуте. Доля российской компании в проекте составила 51%, а итальянского партнера — 49%. Размер инвестиций оценивается в 240 миллионов долларов.

По словам главы «Северстали» Алексея Мордашова, совместное предприятие даст нефтегазовому рынку «высокотехнологичную трубную продукцию высшего качества, а также набор кастомизированных инновационных сервисов». Расположение объекта обусловлено географической близостью к центрам добычи основных игроков нефтегазового рынка. Это, в свою очередь, обеспечит эффективность затрат как для клиентов, так и для поставщиков.

Завода планируется построить в течение двух лет. Ожидается, что выпуск продукции составит около 300 тысяч тонн в год.

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