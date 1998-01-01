Пятерых девушек подожгли на экстремальном квесте в Саратове

Завершилось расследование уголовного дела в отношении троих организаторов проведения квеста «Портной». Молодые люди обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает Репортер 64.

8 июля 2017 года пять девушек решили принять участие в небезопасной игре. Игроков поместили в макет автомобиля. Дабы придать действию зрелищности, организаторы начали пугать посетительниц открытым огнем. В результате все девушки получили ожоги различной степени тяжести.

— В ходе предварительного следствия индивидуальный предприниматель, организовавший предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и двое актеров-аниматоров полностью признали вину в инкриминируемом им деянии. Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу , — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Стоит отметить, что после произошедшего организаторы прекратили свою деятельность.

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