Пятерых девушек подожгли на экстремальном квесте в Саратове

Завершилось расследование уголовного дела в отношении троих организаторов проведения квеста «Портной». Молодые люди обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает Репортер 64.
8 июля 2017 года пять девушек решили принять участие в небезопасной игре. Игроков поместили в макет автомобиля. Дабы придать действию зрелищности, организаторы начали пугать посетительниц открытым огнем. В результате все девушки получили ожоги различной степени тяжести.
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Стоит отметить, что после произошедшего организаторы прекратили свою деятельность.
Ранее Пятый канал сообщал, что девочку в Ленобласти никто не поджигал: «избитые» школьники признались во вранье.