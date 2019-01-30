Девочку в Ленобласти никто не поджигал: «избитые» школьники признались во вранье

Школьница из Ленинградской области, ранее госпитализированная с ожогами лица и ее друг с ушибом грудной клетки якобы избитый подростками рассказали следователям, как все было на самом деле. В ходе проведения проверки сотрудники следственного комитета провели с учащимися беседу и выяснили, что никакого нападения не было. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали следователям подростки, днем 29 января, они решили покурить. Девочка не рассчитала высоту пламени зажигалки и во время прикуривания на ней загорелась шапка и мех на капюшоне от страха школьники бросились бежать, мальчик поскользнулся и упал.

Обгоревшие вещи учащиеся бросили на улице. А потом, испугавшись возможного наказания родителями за курение, один из несовершеннолетних выдумал историю с избиениями. В результате чего в СМИ появилась информация о том, что трое неизвестных подростков подожгли на девочке шапку, а ее друга избили.

В настоящее время следователи продолжают проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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