«Хватит!» Суд оказался дать время на примирение Глушакова с женой

Никулинский районный суд Москвы отказался дать время на примирение футболисту «Спартака» Денису Глушакову и его жене Дарье. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, представляющего на процессе интересы Дарьи.

— Учитывая, что вчера Денис Глушаков частично признал наш иск, у Дарьи зародилась надежда на восстановление семьи. Только что Даша в Никулинском суде попросила срок на примирение, — пояснил юрист.

Однако суд отказал ей.

— «Хватит. Если захотите — еще раз поженитесь!» Оригинально, — процитировал Жорин аргумент судьи.

После этого адвокат уточнил, что пара официально разведена.

Во вторник, 5 февраля, суд также рассмотрел вопрос о разделе совместного нажитого имущества полузащитника и его супруги. Заседание проходило в закрытом режиме. Днем ранее, как уже сообщал Пятый канал, Денис Глушаков отказался от иска в части спора за детей и взыскания алиментов с Дарьи.