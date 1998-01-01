Российские военные могут отказаться от патронов калибра 5,45 миллиметра

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Такую возможность рассматривает ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны России планирует в перспективе отказаться от использования в автоматах АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения патронов калибра 5,45 миллиметра, сообщает ТАСС.

Данное решение обусловлено недостаточным пробивным действием пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы.

В дальнейшем предлагается сосредоточить усилия на модернизации и повышении тактико-технических характеристик патронов и оружия калибра 7,62 миллиметра.

Патроны калибра 5,45 миллиметра были разработаны еще в конце 1960 годов. От патронов калибра 7,62 миллиметра их отличали меньшая отдача, большая кучность стрельбы и более настильная траектория пули, способная увеличить дистанцию прямого выстрела.

Ранее Пятый канал сообщал, что оружейная компания Sig Sauer выпустила новый мини-автомат MPX Copperhead. Длина нового оружия составляет всего 37 сантиметров, вес — два килограмма, а калибр патрона — девять миллиметров.

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