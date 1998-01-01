Оружейная компания показала самый маленький в мире автомат

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Видео с демонстрацией нового оружия, разработанного компанией Sig Sauer, появилось на Youtube.

Фото: YouTube / SIG SAUER, Inc

Оружейная компания Sig Sauer выпустила новый мини-автомат MPX Copperhead. Об этом стало известно из ролика, который появился на видеохостинге Youtube. Как сообщает КП.RU, длина нового оружия составляет всего 37 сантиметров, вес — два килограмма, а калибр патрона — девять миллиметров.

Использовать новый образец техники можно будет не только в военных, но и в гражданских целях. Для этого эксперты специально разработали два варианта оружия. В одном случае он может использоваться как пистолет, в другом — в качестве автомата. Кроме того, специально для сотрудников полиции создатели предусмотрели несколько дополнительных опций: возможность использовать глушитель, а также менять режим стрельбы.

Мини-автомат станет доступен на оружейном рынке в ближайшее время. Его стоимость составит 1600 долларов.

Ранее Пятый канал сообщал, что неадекватный житель Москвы пытался пройти в ночной клуб «Алиби», размахивая пистолетом.

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